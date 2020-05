Umberto Gaudino, chi è il ballerino di Amici Speciali: età e vita privata

Prima maestro, poi allievo. Il particolare percorso di Umberto Gaudino è stata una rincorsa per arrivare ancora più in alto. Non un passo indietro. Il ballerino è uno dei partecipanti di Amici Speciali, la nuova edizione della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Un punto d’arrivo coltivato con nani di impegno e sacrifici.

Il ballerino, infatti, già nel 2012 aveva partecipato ad un programma Tv, Ballando con le stelle, in veste di maestro, arrivando addirittura secondo alla seconda partecipazione. La sua passione per il ballo è iniziata a 5 anni ed è cresciuta di pari passo con lui, fino a diventare un lavoro. La consacrazione al grande pubblico è arrivata poi ad Amici 18.

Umberto Gaudino, vita sentimentale

Umberto Gaudino è nato in provincia di Napoli nel 1990 e ha 30 anni. Nonostante il suo status di ballerino professionista, Umberto si è messo in gioco nel talent più famoso d’Italia come allievo. Una scelta vincente, perché da lì’ è iniziata la sua nuova scalata verso il favore del pubblico, che ha iniziato ad apprezzarlo sempre di più. Talento e tenacia ne hanno fatto uno dei ballerini più apprezzati di quella edizione, tanto che Maria ha deciso di chiamarlo anche per Amici Speciali.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Umberto è stato legato per molti anni, su palco e nella vita privata, a Louise Heise. La storia de due è finita da poco, con tanto di messaggio condiviso sui profili social dell’ex coppia e la rassicurazione che il loro rapporto sul palco non cambierà. Umberto è quindi ora single ma è completamente concentrato a ben figurare nella nuova edizione di Amici.