Umbria, a Cannara 6 giorni di iniziative per la Festa della cipolla, winter edition

A Cannara (Pg) è tutto pronto per l’edizione winter della tradizionale Festa della cipolla, in programma nei prossimi due fine settimana. Tanti eventi con musica e giochi per bambini, ma la regina resta sempre la cipolla.

In Umbria, a Cannara torna un appuntamento ormai divenuto tradizionale che dà il via anche alle festività natalizie nel borgo.

È la winter edition della Festa della cipolla, in programma quest’anno per due weekend dal 6 all’8 e dal 13 al 15 dicembre.

Il presidente dell’Ente festa della cipolla che organizza l’evento, Roberto Damaschi suona la carica: “Noi siamo prontissimi, una bella edizione anche quest’anno nel solco della nostra tradizione”.

“Ci saranno eventi, musica, tanti giochi per bambini e poi la cipolla – ha sottolineato Roberto Damaschi – noi siamo bravissimi a inventarne tante ma la regina resta lei e sono protagonisti anche i nostri volontari che hanno il piacere di rendere vivo il borgo di Cannara durante l’inverno in questi due fine settimana”.

Due gli stand gastronomici che saranno attivi: ‘Al Cortile antico’ e ‘Il Rifugio del cacciatore’, che proporranno menù differenziati dall’antipasto al dolce e saranno aperti tutti i giorni per cena dalle 19.30 e le due domeniche anche a pranzo dalle 12.30.

Il programma

Si parte venerdì 6 dicembre con l’inaugurazione alle 18.00 in piazza Baldaccini, dove dalle 21.30 è prevista la musica live degli 88 Folli a cura di Onion disco pub”.

Sempre Piazza Baldaccini, sabato 7 dicembre ospiterà alle 16.00 il truccabimbi a cura di Coca eventi e alle 17.30 lo spettacolo ‘I folletti di Babbo Natale’ a cura di Tieffeu. Spazio poi alla musica della Paiper disco anni ’70-’80 con anteprima alle 18.00 e l’esibizione dalle 21.00″.

La proposta di domenica inizierà alle 10.00 in Piazza Baldaccini con lo spettacolo ‘Il mistero di Natale’ a cura di Tieffeu.

Nel pomeriggio un ricco programma: alle 15 al Centro sociale la Tombola per ragazzi, poi in Piazza Baldaccini alle 16 un laboratorio di Natale ed alle 16.30 musiche di Natale live.

Alle 17.30 ci sarà invece in via del borgo l’accensione del grande albero di Natale per poi tornare alle 18 in Piazza Baldaccini con un dj set.

La Festa della cipolla winter edition riprende, per il secondo weekend, venerdì 13 dicembre all’insegna della musica in Piazza Baldaccini dove è previsto alle 18.30 un dj set e alle 21.30 la musica live di ‘Stupendo Vasco Tribute band’.

Sabato ancora musica e teatro in piazza: alle 17.00 lo spettacolo per bambini ‘La principessa e il ranocchio’ a cura di Tieffeu, alle 18.30 l’esibizione del Coro gospel Cantori umbri diretto da Rita Gasparrini e alle 21.30 il concerto della ‘Grazie mille 883 Tribute band’.

Gran finale, il 15 dicembre, con una domenica ricca di appuntamenti.

Il primo, alle 9.00 al Parco XXV Aprile, sarà il VI Raduno di mountain bike ‘Giro dei 3 castelli’ a cura di Gs Piandarca.

Due poi le iniziative in programma alle 11 in Piazza Baldaccini: il Sunday Happy Sunday che ospita il varietà ‘Uno spritz’ con Andy Bellotti e la partenza di ‘Letture in movimento’ a cura di ‘Il laboratorio di Pimpinello’.

Nel pomeriggio alle 15 sempre in piazza ci sarà lo spettacolo per bambini ‘Giacomino e il fagiolo’ a cura di Tieffeu, alle 17 una gara di briscola e alle 18.30 musica live con Sky Pink.

I sabati e le domeniche della festa, inoltre, dalle 15.00 alle 17.00, si potrà partecipare a una passeggiata tra i borghi di Cannara e Collemancio (è possibile prenotarsi al 3472916847).

