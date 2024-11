Umbria, Antognolla, a Perugia, è il miglior campo da golf d’Italia

Il miglior campo da golf d’Italia è in Umbria, è quello di Antognolla, a San Giovanni del Pantano nel comune di Perugia

Antognolla, a San Giovanni del Pantano, nel comune di Perugia, si è aggiudicata il titolo di ‘Miglior campo da golf d’Italia’ ai World Golf Awards 2024, considerato uno dei premi più prestigiosi del settore.

Già vincitrice dell’edizione 2020 e 2022, la struttura umbra conferma ancora una volta il proprio primato nel panorama italiano e internazionale.

Il commento del direttore di Antognolla golf, Cesar Burguiere:

“È un onore per noi portare qui in Umbria per la terza volta il titolo di Miglior campo da golf d’Italia”.

“Questo premio – ha spiegato Cesar Burguiere – riflette la grande dedizione del nostro team, sempre impegnato nel garantire ai soci e agli ospiti un campo ad alte prestazioni”.

“Non ci fermiamo, però, qui: il nostro obiettivo – ha aggiunto – infatti, è migliorarci costantemente, così da confermarci, giorno dopo giorno, una destinazione d’eccellenza per il turismo golfistico di lusso”.

“Il campo da golf di Antognolla – leggiamo ancora nella nota – è stato protagonista di importanti investimenti, che lo hanno reso giocabile tutto l’anno, e nel 2021 ha ottenuto la certificazione Geo”.

“Per l’irrigazione – ha sottolineato Cesar Burguiere – si affida a bacini artificiali alimentati dalle precipitazioni così da non impattare sulle riserve idriche locali e ottimizza l’impiego dell’acqua anche grazie a una stazione meteorologica capace di monitorare le condizioni climatiche in tempo reale”.

“Utilizza in media il 25% di acqua in meno – hanno riferito con orgoglio, in conclusione, dal centro di Golf – rispetto ai campi da golf tradizionali, e negli ultimi tre anni ha ridotto l’utilizzo di fertilizzanti chimici: ad oggi l’80% di quelli utilizzati è organico”.

Il campo da golf di Antognolla dagli esperti e appassionati del settore è considerato uno dei campi da golf più belli e impegnativi d’Italia, il percorso 18 buche si caratterizza per i suoi fairway lunghi e in pendenza, per i particolari ostacoli d’acqua e per i green ampi e ondulati.

