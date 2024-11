Umbria, in scena ‘Non è amore’, 3 date per sensibilizzare su violenza di genere e femminicidi

‘Non è amore’, progetto-spettacolo teatrale che andrà in scena il 23, 24 e 25 Novembre a Terni, Foligno e Perugia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli incassi dei tre appuntamenti saranno devoluti al Centro Anti Violenza di Terni, Foligno e Perugia.

Il progetto, con la produzione a cura di Athanor Eventi, ha ottenuto il patrocinio del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, in quanto evento di punta della prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ed il patrocinio dei Comuni di Terni, Foligno e Perugia.

Lo spettacolo per la regia e drammaturgia di Stefano Porri, vede in scena l’attrice Cristina Caldani.

Ai microfoni di Teleambiente è intervenuto Stefano Porri

“Questo – ha detto il direttore artistico di Athanor Eventi Stefano Porri – è uno spettacolo teatrale che nasce dall’impegno del ‘teatro sociale’ che da tanti anni Athanor Eventi sta portando avanti nella propria sezione di produzione”.

“È uno spettacolo – ha spiegato Stefano Porri – che nasce da una riflessione importante: si deve creare un dibattito, una riflessione veramente seria intorno ad un problema di natura mondiale che è appunto quello del femminicidio. Una parola, che purtroppo siamo costretti ad ascoltare su tutti i mass media, ma che comporta chiaramente la violenza psicologica, fisica ed economica che si esercita sulle donne da parte degli uomini, uomini, chiaramente violenti”.

“È uno spettacolo significativo – ha aggiunto Porri – molto importante, che è stato voluto fortemente anche dal dipartimento delle pari opportunità della Regione Umbria e da tutti i Cav regionali, in particolare di Terni, Foligno e Perugia, non solo per accendere un riflettore su questa problematica ma per creare finalmente un messaggio di sensibilizzazione”.

“Il mio auspicio – ha continuato Stefano Porri – è che questo spettacolo possa essere riempito dalla presenza di uomini perché dobbiamo iniziare a capire che quando le donne, giustamente, vogliono autodeterminarsi, devono avere la volontà e l’indipendenza di poterlo fare, senza nessuna costrizione da parte di noi uomini”.

Il ricavato dello spettacolo andrà ai Cav

“Gli incassi di tutte e tre gli spettacoli, di Terni, Foligno e Perugia – ha riferito Stefano Porri – saranno interamente devoluti ai Centri antiviolenza dell’Umbria che hanno una necessità veramente forte di poter avere delle donazioni, un apporto economico per la loro sussistenza”.

“La realizzazione di questo spettacolo, che è molto complesso – ha ricordato Stefano Porri – si è concretizzata grazie al sostegno economico di Diva International, attraverso la Fria di Spello (Pg), un’azienda umbra sensibile a queste problematiche sociali”.

Alle parole di Stefano Porri sono seguite quelle di Cristina Caldani, l’attrice che interpreta ‘Non è amore’

“Sono 4 storie reali – ha raccontato Cristina Caldani a Teleambiente – sono storie di donne che ce l’hanno fatta, sono riuscite ad uscire dalla violenza ed a ricostruire la loro vita, a riprenderla in mano. La collaborazione con le operatrici del Centro anti violenza in realtà mirava proprio a dare un segnale di positività: si può ricominciare a vivere”.

“Quello che si cerca di evidenziare nello spettacolo – ha ribadito Cristina Caldani – è la grande forza, l’umanità di queste donne ed il loro grande coraggio. Sono 4 donne italiane e non solo, di età completamente diverse ed il loro coraggio, il coraggio che hanno avuto nel cercare, anche negli anni, di uscire dalla violenza ed autodeterminarsi, prendendo contatto con i Centri anti violenza ed entrando in un percorso protetto, di assistenza psicologica”.

“Sono 4 storie tragiche – ha proseguito Caldani – dove la violenza è presente, però non parleremo, come si fa quotidianamente, quando si trattano i femminicidi, spettacolarizzandoli. Noi parliamo di storie realmente successe in Umbria, in cui queste donne hanno trovato dentro il loro il coraggio di uscire da una spirale terribile di violenza che le ha portate quasi sull’orlo della tragedia. Noi diciamo che se si vuole, si può”.

Sono tutte storie con il lieto fine

“Vi aspettiamo– ha concluso Cristina Caldani – il 23 novembre al Teatro Secci di Terni alle 21, il 24 all’Auditorium San Domenico di Foligno (Pg) alle 17 ed il 25 alla Sala dei Notari a Perugia alle 21:30”

L’articolo Umbria, in scena ‘Non è amore’, 3 date per sensibilizzare su violenza di genere e femminicidi proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.