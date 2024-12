Umbria, ‘Un’idea per la vita onlus’ lancia la sua raccolta fondi con il calendario 2025

A Perugia è stato presentato il calendario 2025 di ‘Un’idea per la vita onlus’ per sostenere l’acquisto di poltrone omologate per pazienti oncologici da destinare all’Ospedale di Foligno. Nei dodici mesi si racconta l’attività dell’associazione che festeggia i suoi 5 anni. Il claim di quest’anno è ‘Ancora insieme’

‘Ancora insieme’ è il titolo e l’esortazione che accompagna il lancio del calendario 2025 di ‘Un’idea per la vita onlus’, l’associazione presieduta da Laura Cartocci, che si occupa di promuovere la prevenzione in ambito di malattie oncologiche femminili, con sede a Perugia e operativa in tutto il territorio dell’Umbria.

La presentazione si è tenuta al Barton Park Business Center di Perugia, alla presenza tra gli altri di Laura Cartocci, Antonella Giglietti, responsabile Oncologia area nord Usl Umbria 2 Foligno-Spoleto, Stefania Benedetti, caposala Day hospital dell’Oncologia di Foligno, e Paul Robb, designer del calendario e titolare di Salt & Pepper.

Il calendario 2025 vuole essere un invito rivolto a tutti i sostenitori dell’associazione e a quanti vorranno unirsi in futuro per perseguire la mission della onlus, ma è anche celebrativo.

Nei dodici mesi, infatti, vengono raccontate le attività che l’associazione ha portato avanti dalla sua nascita.

Il commento della presidente di Un’idea per la vita onlus, Laura Cartocci.

“Sembra ieri – ha affermato Laura Cartocci – quando proprio in questa location abbiamo presentato la nostra associazione ‘Un’idea per la vita’, siamo nate per dare delle carezze alle donne che vivono un momento delicato della malattia e aiutarle a tornare alla socialità. Non è così facile, non lo è per la malata e neanche per i suoi familiari”.

“In questi cinque anni – ha aggiunto Laura Cartocci – ci siamo dedicati a tanti progetti, costruendo una rete di solidarietà. Il primo è stato quello della ‘Banca della parrucca’, nato per poter dare delle parrucche in comodato d’uso. Noi siamo veramente orgogliose. In un primo momento ne abbiamo acquistate 11, poi altre 10, ma soprattutto quello che ci colpisce è la solidarietà delle persone”.

“Poi – ha continuato Cartocci – abbiamo donato all’ospedale di Branca un lettino reclinabile per biopsia mammaria sotto guida stereotassica ed adesso, con questo calendario 2025, lanciamo una nuova raccolta fondi per dare il nostro contributo all’Oncologia dell’Ospedale di Foligno. Vogliamo donare due poltrone per il prelievo del sangue prima di fare la terapia e poi abbiamo anche l’obiettivo minino di regalare una poltrona per la chemioterapia, e poi, speriamo anche di più”.

Nello specifico, l’utilizzo della poltrona elettrica omologata, oltre ad assicurare confort durante le ore di somministrazione dei farmaci chemioterapici, consentirà tale somministrazione in totale sicurezza, essendo predisposta all’esecuzione di manovre urgenti in caso di manifestazioni allergiche che possono sorgere in corso di infusione.

Alle parole di Laura Cartocci sono seguite quelle della dottoressa Antonella Giglietti, responsabile Oncologia area nord Usl Umbria 2 Foligno-Spoleto.

“Un’iniziativa lodevole e indispensabile – ha dichiarato Antonella Giglietti. L’oncologia pubblica non può che trarre beneficio dalle attività svolte e dalle donazioni dell’associazionismo”.

“Il Servizio oncologico di Foligno, insieme a Spoleto – ha spiegato la dottoressa Giglietti – rappresenta una branca importante dell’Oncologia regionale perché ogni giorno nei nostri distretti vengono somministrate chemioterapie nell’ordine di 25-30 cicli, quindi ci sono molte persone che necessitano di assistenza e accudimento”.

“Può capitare – ha sottolineato Antonella Giglietti – durante la somministrazione della terapia, che qualcuno possa stare male e abbia bisogno di essere soccorso. Queste poltrone consentono una sistemazione ad hoc del paziente perché in caso di eventi acuti diventano sostituti del letto e possono così consentire le manovre dei sanitari”.

“Questa donazione – ha concluso Antonella Giglietti – la accogliamo con il ringraziamento da parte di tutto il personale sanitario ed infermieristico della Usl Umbria 2 ed anche a nome del direttore generale Piero Carsili che ringrazia anticipatamente per questa iniziativa lodevole e gratuita”.

L’articolo Umbria, ‘Un’idea per la vita onlus’ lancia la sua raccolta fondi con il calendario 2025 proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.