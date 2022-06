Il grande successo della serie tv e soap opera Un altro domani sta spingendo sempre più persone non solo a sintonizzarsi su Canale 5 per vedere le puntate, ma di cercare altresì tutte le possibili anticipazioni sulla puntata in arrivo, così da prepararsi al meglio.

Che cosa accadrà dunque oggi nel corso della puntata di Un altro domani? E di cosa parla poi questa telenovela? Ecco le anticipazioni della puntata del 7 giugno 2022.

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 giugno 2022

Julia, è preoccupata per le recenti scoperte, e pensa di voler trascorrere qualche giorno di riflessione , nella casa che le ha lasciato padre Carlos in paese. Qui è raggiunta da una buona accoglienza da Elena, vicina e amica di Carlos, che la supporta, insieme alla figlia e a un’amica, nel sistemare la casa sporca.

C’ però qualcuno a lei avverso, che le tira una pietra contro una finestra. Tramite la pietra, però, Julia scopre il diario di Carmen e decide di leggerlo.

Carmen racconta del suo arrivo in Africa, laddove era andata a trovare il padre, proprietario di una segheria in Guinea. La vita comunitaria sta stretta a Carmen, con le sue regole e le angherie nei confronti degli africani.

Un altro domani, di cosa parla la soap opera

Un altro domani è la soap opera spagnola che Canale 5 ha voluto mandare in onda nei pomeriggi estivi. La soap va in onda da lunedì 6 giugno 2022, dal lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 15:50 circa, per un totale di 255 puntate.

Andata in onda per poco più di un anno su La 1, Un altro domani parla della storia di due donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). Julia abita nella Madrid di oggi e vuol risalire alle proprie origini, mentre Carmen ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Malgrado la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.