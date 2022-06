Il grande successo della serie tv e soap opera Un altro domani sta spingendo sempre più persone non solo a sintonizzarsi su Canale 5 per vedere le puntate, ma di cercare altresì tutte le possibili anticipazioni sulla puntata in arrivo, così da prepararsi al meglio.

Che cosa accadrà dunque oggi nel corso della puntata di Un altro domani? E di cosa parla poi questa telenovela? Ecco le anticipazioni della puntata del 8 giugno 2022.

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 giugno 2022

Appena giunta a casa di Francisco, Carmen ha qualche problema ad ambientarsi e a creare un buon rapporto con il padre. Julia è invece alle prese con il suo tentativo di arrivare alla verità su Carlos e persuade la madre a raccontarle la storia del suo concepimento e di come il padre l’abbia abbandonata. Tuttavia potrebbe non essere accaduto proprio tutto come riferisce Diana.

Un altro domani, di cosa parla la soap opera

Un altro domani è la soap opera spagnola che Canale 5 ha voluto mandare in onda nei pomeriggi estivi. La soap va in onda da lunedì 6 giugno 2022, dal lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 15:50 circa, per un totale di 255 puntate.

Andata in onda per poco più di un anno su La 1, Un altro domani parla della storia di due donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). Julia abita nella Madrid di oggi e vuol risalire alle proprie origini, mentre Carmen ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta. Malgrado la distanza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.