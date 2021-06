Un altro suicidio ad Ariccia: di chi si tratta

Ariccia, ancora una tragedia nella cittadina dei Castelli Romani, sono stati due i sucidi nella mattinata di sabato, uno nella zona di Vallericcia, dove un 59enne si è impiccato nel giardino di casa sua nella zona di via Vallericcia, notato dai vicini. Mentre il secondo caso, la cui notizia dell’improvvisa morte (un noto ex imprenditore 53enne) che ha scosso le cittadine di Albano (dove viveva con la compagna) e di Ariccia, dove era nato, è trapelata solo in queste ore. L’uomo un ex imprenditore aveva lavorato ed era molto amato e apprezzato nella sua cittadina. Da tempo soffriva di una forte depressione, da quello che rivelano alcuni amici.

Così, sabato in mattinata, ha deciso di togliersi la vita all’interno della sua casa in una zona rurale tra Ariccia e Albano, usando del gas e una busta di plastica legata intorno alla testa e al collo. La scoperta del tragico e insano gesto l’ha fatta la compagna, al suo rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, la salma dopo l’esame autoptico sarà restituita ai familiari. In tanti lo ricordano come un ragazzo prima e poi un uomo, generoso, di grande umorismo e compagnia, e gran lavoratore presso il distributore di benzina sulla via Appia Nuova ad Ariccia che ha gestito alcuni anni fa con la sua famiglia, che aveva poi lasciato ad altri gestori.