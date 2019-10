Un premio intitolato al regista Elio Petri

In occasione dei 90 anni dalla nascita del regista Elio Petri, Porretta Cinema lancia un Premio intitolato a suo nome, in considerazione del rapporto speciale che ha legato il regista alla Mostra del Cinema Libero di Porretta Terme, dove nel 1971 insieme a Gian Maria Volonté presentò in anteprima mondiale ‘La classe operaia va in paradiso’, poi premiato con la Palma d’oro a Cannes. Il Premio Petri, realizzato in collaborazione con la vedova Paola Petri e composto da una giuria di eccezione presieduta da Walter Veltroni, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma sabato 19 ottobre alle ore 12,30 nello spazio Roma Lazio Film Commission dell’Auditorium Parco della Musica, in via Pietro de Coubertin 30 – Roma.

All’incontro prenderanno parte: Luca Elmi (Presidente dell’Associazione Porretta Cinema); Paola Petri (produttrice); Steve della Casa (critico cinematografico e direttore artistico italiano); David Grieco (regista, sceneggiatore, attore e giornalista); Giacomo Manzoli (professore ordinario presso dipartimento delle Arti, Università di Bologna – cinema, fotografia e televisione); Alfredo Rossi (critico e scrittore cinematografico).

La consegna del Premio Petri avrà poi luogo durante il Festival Cinema di Porretta (Porretta Terme BO, 7 – 14 dicembre 2019).

Max