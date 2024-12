Un presepe rinascimentale riporta in vita Allumiere del 1500

ALLUMIERE – Il 22 dicembre, con una replica prevista per il 6 gennaio 2025 alle ore 17:30, presso l’aula Nobile nelle Reverenda Camera Apostolica, l’associazione Proloco, in collaborazione con l’Associazione delle Contrade “Agostino Chigi” di Allumiere, presenta un evento suggestivo intitolato “Natale al tempo di Agostino Chigi”. Questo Presepe Rinascimentale riporta in vita la magia del Natale nelle Allumiere del 1500, un periodo ricco di storia e tradizioni. L’evento, ideato da Augusto Amici, si propone di celebrare la sacra Nascita di Gesù contestualizzandola nel passato storico di Allumiere, quando la scoperta del prezioso minerale di allume trasformò il villaggio. La rappresentazione non è solo un omaggio alla spiritualità del Natale, ma anche un viaggio attraverso il tempo per riscoprire le radici culturali e storiche del luogo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva unica e affascinante. ©RIPRODUZIONE RISERVATA