Un uomo nudo gira per l’Eur a Roma, panico tra i passanti

Un uomo nudo gira per l’Eur, panico tra i passanti e i residenti: si aggirava per le strade dell’Eur e faceva i suoi bisogni a cielo aperto. È quanto ha fotografato un residente, e quanto poi hanno sottolineato diversi altri passanti, turisti e non solo.

Nel quartiere tutti hanno visto un uomo girovagare senza meta e soprattutto senza vestiti, preoccupandosi non solo per il buon costume, ma anche per eventuali atteggiamenti di pericolosità. Infine però sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e l’uomo è stato caricato dall’ambulanza.