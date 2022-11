Una barista di 19 anni investita da un’auto pirata a Ciampino. La giovane in codice rosso al policlinico di Tor Vergata dove è stata operata per una frattura alla gamba. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato la sua versione. La ragazza aveva appena finito il turno di lavoro e mentre stava tornando a casa è stata investita da un’auto in via delle Mura dei Francesi. La persona al volante non si è fermata. I carabinieri hanno acquisito le telecamere di zona e sono sulle tracce del pirata della strada.