Una canzone che sdogana la mia follia

“‘A little bit of present‘ nasce come reazione ad un momento di crisi dopo l’università. Ero circondato da un mondo estremamente più vasto e complesso di quello che conoscevo. Nel comporre questa canzone, mi consolavo con il pensiero che l’inquietudine è un sentimento condiviso e che se sfruttata in maniera costruttiva può diventare un motore inarrestabile. Questa canzone mi ha ridato la forza di accettare la mia follia e la mia differenza e mi ha ridato il coraggio di ballare “fra e con” i miei fantasmi. Perché, in fin dei conti, siamo tutti parte di uno stesso mondo!”.

Attesa per il 13 settembre, qunado appunto uscirà ‘A Little Bit of Present’ (Maqueta Records / distribuzione Artist First), il nuovo singolo del cantautore romano Vasco Barbieri. Il brano è già disponibile in pre-save su Spotify, Apple Music e iTunes al seguente link: VascoBarbieri.lnk.to/ALBOP.

Scritta e composta da Vasco Barbieri, prodotta da Sibilla Barbieri per Maqueta Records con la Direzione Artistica di Fernando Alba (ed arrangiata e mixato da Francesco Santalucia, master di Emanuele Bossi), si tratta di una canzone dalle sonorità pop, ha per il cantautore una funzione quasi catartica: dando voce alle sue preoccupazioni, attraverso la musica impara ad accettarle e non temerle, avvicinandosi con più fiducia al mondo esterno che in fondo condivide con lui le stesse insicurezze.

La prima volta Vasco Barbieri nasce il 6 agosto 1985 a Roma, la seconda dopo un coma che lo riporta allo stato iniziale, il 30 aprile 1993. A 7 anni ritorna a casa dopo il trauma con gravi danni alla vista, si avvicina al pianoforte e senza aver mai suonato prima esegue ad orecchio una canzone: da quel momento Vasco fa della musica il suo strumento principale per esprimersi e costruire il proprio mondo. A 9 anni la famiglia decide di mandare Vasco in America per un’esperienza all’interno di una Summer Music School in Ohio, dove si avvicina per la prima volta al mondo accademico della musica classica. In età più adulta, studia 3 anni presso l’Actor Studio di Roma, dove arriva alla convinzione che la realtà sociale, come nel teatro, si componga di un gioco di ruoli e di maschere. Nel 2013 consegue una laurea in Filosofia e si appassiona all’informatica: apre Il Pianoforte Intuitivo, un blog sulla musicoterapia e sulle potenzialità della musica in ambito fisico, psicologico e biologico. In questo periodo il cantautore si esibisce in numerosi locali della scena romana, e proprio durante uno dei suoi live viene notato dalla Maqueta Records, che decide di investire su di lui e sostenerlo nella registrazione dei suoi brani.

https://www.facebook.com/vascobarbierimusic/

