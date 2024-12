“Una petizione per far arrivare l’autoscala” – L’INTERVISTA VIDEO

CERVETERI – Per i vigili del fuoco non si può più perdere tempo. Sul fronte della sicurezza è arrivato il momento di far arrivare l’autoscala nella caserma di via Fontana Morella, a Marina di Cerveteri. Nel corso degli anni già due comuni, quello di Ladispoli e Cerveteri, hanno votato all’unanimità la mozione per potenziare la sede territoriale. La petizione ora sarà sottoposta ai vertici nazionali. Lo annuncia il caposede e nello stesso tempo assessore alle Politiche sociali di Ladispoli. «Sarà portata all’attenzione di Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero dell’Interno – è quanto detto da Gabriele Fargnoli nell’ambito dell’incontro con le scuole per Santa Barbara – che poi è un vigile del fuoco come noi. L’autoscala è ormai necessaria, il nostro raggio di intervento va da Santa Marinella a Focene, comune di Fiumicino, passando naturalmente per Cerveteri e Ladispoli. Laddove si prospetti un salvataggio di una persona o lo spegnimento di un rogo ai piani alti di un edificio, questo importante mezzo di elevamento, con una scala d’acciaio da 30 o anche 50 metri, diventerebbe basilare per la riuscita tempestiva dell’operazione. Ricordo che c’è pure un sito importante come l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro». I pompieri di Cerveteri hanno bisogno dell’autoscala. Presto la petizione al Ministero I vigili del fuoco cerveterani operano sulla dorsale Aurelia e sull’autostrada A12 ed erano stati inseriti nel quadro della “sospendibilità”: con una semplice chiamata da un’altra località la squadra in servizio partirebbe immediatamente lasciando sguarnite le due città. «Quello della carenza del personale è un altro problema – aggiunge Fargnoli – ma avere l’autoscala sarebbe già un gran bel passo in avanti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA