Una sezione per i cani randagi sul sito del comune di Nettuno

Una sezione per i cani randagi in cerca di famiglia: il sito web del comune di Nettuno decide di dedicare uno spazio agli amici a 4 zampre più sfortunati, con uno spazio apposito dedicato sul sito internet www.comune.nettuno.roma.it per i randagi del comune litoraneo ospiti del canile Albadog. “Da oggi è possibile consultare le schede dettagliate di tutti i cani del Comune di Nettuno ospiti nella struttura di Albadog – ha chiarito l’Assessore all’Ambiente e Sanità Claudio Dell’Uomo – invitiamo tutti i cittadini a visitare il nostro sito e a contattare l’ufficio dedicato per l’informazioni del caso.

Lo scopo, in tandem con l’Ufficio Tutela Animali e l’Ufficio informatico del Comune di Nettuno, è dare una casa ai cani randagi e una famiglia che li accudisca fornendo loro protezione, tutela sanitaria e affetto.