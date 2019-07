Una Vita Anticipazioni puntata 12 luglio 2019: cosa succede nella soap TV? Arriva una scena clamorosa!

Nei minuti in cui sta andando in onda la puntata odierna de Una Vita, scopriamo cosa succede, invece, nella puntata di domani, venerdì 12 luglio 2019. Un appuntamento che promette scintille, e risvolti a dir poco clamoroso.

Una Vita Anticipazioni 12 luglio 2019. Ecco cosa succede nella soap TV domani: Ursula aggredisce ferocemente Aurelia!

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 12 luglio 2019, viene fuori che Diego confessa a Samuel e a Leonor quanto scoperto grazie ad Aurelia.

Il più giovane dei fratelli Alday corre ad avvertire Ursula. La tremenda donna però zittisce la contadina. Come? Strozzandola.

Proprio così. Ursula trova il modo di liberarsi dei testimoni scomodi e dopo aver atteso Aurelia ad Acacias, la strangola.

Come detto, dunque, Diego scopre la verità disaramante. Aurelia, la contadina che ha aiutato Blanca dopo il parto, gli ha confessato che il cordone ombelicale del piccolo era già stato reciso e pertanto, qualcuno era arrivato sul posto prima di lei.

L’Alday intuisce pertanto che i racconti di Dicenta sono veri e che sono caduti in una agghiacciante trappola. Quindi prova a confessarsi col fratello e Leonor, cercando di far luce sulla verità.

Samuel però, una volta congedato Diego, va ad avvertire Ursula del pericolo che stanno correndo. E qui arriva la tremenda svolta.

Del resto, Ursula ha obbligato Samuel ad allearsi con lei ancora una volta, costringendolo a partecipare al rapimento del piccolo Moises.

La perfida donna sa però, ora, di essere in pericolo. Diego, tramite ad Aurelia, sta per scoprire le sue bugie e le sue trappole e per questo deve liberarsene.

Per farlo, tesse una trama fatta in modo di preparare un agguato nei riguardi della malcapitata contadina. Prima congeda gli altri, poi la invita a Calle Acacias e infine… la strangola.

Proprio così, la strangola. E quando la contadina non si presenta all’incontro con Diego, il più anziano degli Alday intuisce che ci sia qualcosa che non va, e teme il peggio.