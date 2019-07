Una Vita Anticipazioni puntata 23 Luglio 2019: ecco cosa succederà nella soap

Ben ritrovati con un altro appuntamento con la anticipazioni de Una Vita la celebre soap sempre più amata da un numero sempre maggiore di fan che, come sanno, possono intrattenersi tutti i giorni fino al weekend con le vicissitudini dei protagonisti.

Come noto, infatti, Una Vita va in onda dal lunedì in poi intorno alle 14,10 subito dopo Beautiful, scandendo così il primo pomeriggio degli italiani a suon di soap.

Cosa accadrà, dopo questo inizio settimana, nella puntata di domani martedì 23 Luglio 2019?

Una Vita Anticipazioni puntata 23 Luglio 2019: rivelazioni e nuovi risvolti, ecco quali

Scopriamo insieme cosa avviene domani con le anticipazioni delle trame della puntata della soap Una Vita, in onda su Canale 5 alle 14.10.

Come visto anche oggi, Paquito rischia il licenziamento e Servante cerca di convincerlo a rivelare a tutti che è stata Flora a baciarlo, ma il vigilante non vuole disonorare pubblicamente la Cervera.

Leonor poi riesce a trovare Facundo Manrique, che tuttavia fa capire di non nutrire pi interessa per acquistare la Deliciosa.

Nel corso dei minuti della puntata di martedì 23 luglio 2019 si vedrà come Riera proponga a Diego un’alleanza contro Ursula.

La Dicenta avanza minacce di far licenziare Paquito per il bacio a Flora, ma lei, per salvarlo, dichiara di essere stata la colpevole.

Ovvero è lei che ha sedotto il sorvegliante, ma senza successo. A lasciarla stupita è la notizia che a spargere la voce del bacio sia stato Pena.