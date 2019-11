Arrivano nuove anticipazioni e interessanti spoiler circa la nota e amata soap Una Vita, che mettono già su piazza un pò tutte le principali novità circa il tanto apprezzato appuntamento con il seriale di mediaset.

Che cosa bolle in pentola in queste prossime puntate? Ecco le anticipazioni de Una Vita dal 10 al 15 Novembre.

Una Vita, anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre: che cosa vedremo in tv nella soap

Quali sono le prossime ‘tappe’ de Una Vita? Ecco dunque le anticipazioni di questa settimana. In primis, arriva il figlio di Carmen: il ragazzo ha problemi con la madre. Ma poi?

In primo luogo ad Acacias si presenta un ragazzo con i capelli rossi, che cerca una donna che nessuno pare conoscere. Il giovane è il figlio di Carmen, Raul.

Raul fa fatica ad accettare il fatto che sua madre sia al servizio dei signori. Intanto, la donna accoglie il figlio in soffitta. Ma i rapporti sono tesi e complessi da ricucire. Poi scappa e conosce Ursula,che decide di prendersi cura di lui.

Carmen scopre dove si trova e dopo un litigio discussione con la Dicenta lo riporta in soffitta. Poi che altro succede?

Raul decide di scrivere una lettera a suo padre Javier, recluso nel carcere di Huelva. Il giovane rivela all’uomo dove si trova la madre. Con il tempo, il ragazzo inizia a guardare Carmen con occhi diversi, ma fatica a dimostrarle il suo affetto. Ursula continua a interessarsi a Raul e questo non può non far infuriare la domestica.

Intanto, Flora riceve da Pena una brutta notizia. La ragazza trova un anello nella giacca del fidanzato e inizia a convincersi che presto arriverà per lei la proposta di matrimonio. La sorella di Inigo confida a Lolita quanto scoperto, ma non sa che le intenzioni di Pena sono altre. Infatti l pasticcere ha ricevuto la proposta di unirsi a una missione avviata dal padre Cesar. Per tale motivo, vuole lasciare Acacias per almeno un anno. Ancora, però, non sa come comunicare a Flora questa notizia.