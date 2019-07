Una vita anticipazioni settimana 15 – 19 luglio 2019: Blanca in una clinica psichiatrica

Appuntamento con le anticipazioni relative alla apprezzata soap Una Vita, che come sempre va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 dal Lunedì al Venerdì.

Cosa accadrà questa settimana? Dopo gli emozionanti risvolti dell’ultima, che cosa prevede il copione e le trame di una delle soap più amate dal pubblico di canale 5?

Una vita soap anticipazioni 15 – 19 luglio: le sorprendenti novità della soap di Canale 5

Ecco dunque le anticipazioni della soap ‘Una vita’, relative agli episodi in onda da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio. In particolare nei prossimi episodi si vedrà Samuel far rinchiudere Blanca in una clinica psichiatrica. Cristina, invece, svelerà a Diego una frase minacciosa pronunciata da Ursula.

Una vita anticipazioni Lunedì 15 luglio 2019

Nell’episodio di inizio settimana della soap ‘Una vita’ in onda lunedì 15 luglio, Diego deciderà di dire di sì alla proposta di Samuel.

Di conseguenza, farà ricoverare Blanca in una clinica adatta a chi soffre di malattie mentali. Quando Samuel e Ursula comunicano la loro decisione a Blanca, lei acconsente perché si fida di loro.

Una vita anticipazioni Martedì 16 luglio 2019

Nella puntata della soap ‘Una vita’ in onda martedì 16 luglio, Carmen riesce a cogliere una grave frase minacciosa pronunciata da Ursula.

La quale, si intuisce, si sta riferendo a Blanca. Carmen non resta inerme di fronte alla questione, anzi. Rivolgendosi a un cocchiere, si recherà da Diego per informarlo.

Una vita anticipazioni Mercoledì 17 luglio 2019

Sviluppi intriganti nell’episodio della soap ‘Una vita’ in onda mercoledì 17 luglio. Infatti, in questa puntata, Carmen si confida con Diego: gli racconta, a cuore aperto, che Ursula ogni notte si reca al convento di Santa Maria del Monte.

I fratelli Alday vogliono cercare di capire cosa sta accadendo. Per loro c’è una sola strada da seguire: andare al convento e parlare con suor Petra.

Una vita anticipazioni Giovedì 18 luglio 2019

Nell’episodio della soap ‘Una vita’ in onda giovedì 18 luglio, la protagonista è Flora. La quale sarà sempre più innamorata di Paquito. Purtroppo, però, sembra essere destinata e non trovare la felicità che ritiene di meritare e a cui aspira.

Perchè lui, in effetti, continua a respingerla. La pasticcera, addolorata moltissimo dall’atteggiamento del guardiano, decide di acconsentire alla vendita della Deliciosa.

Una vita anticipazioni Venerdì 19 luglio 2019

Nell’ultima puntata della settimana, i protagonisti sono Leonor e Cristina. Infatti nell’episodio della soap ‘Una vita’ in onda venerdì 19 luglio, Leonor si scaglia con delle gravi accuse nei riguardi di Cristina.

Secondo lei, la donna avrebbe portato soltanto continua infelicità ad Acacias. Leonor decide di mettere in guardia anche le signore del civico 38. Le sue parole, tuttavia, non raccolgono i consensi che sperava.