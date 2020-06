Una vita da bomber, la canzone di Vieri, Ventola e Adani: il VIDEO

‘Una vita da bomber”. Non poteva chiamarsi diversamente la canzone di Vieri, Ventola e Adani. I primi due bomber lo sono stati anche in campo. Attaccanti letali, di quelli che appena toccavano un pallone lo mettevano in rete. Entrambi hanno giocato nell’Inter, lì sono diventati amici. Così come Adani, ruolo diverso, ma stesso modo di intendere la vita.

Dopo mesi, quelli della quarantena, serviti ad accrescere la fama social del trio, spesso protagonista della Bobo Tv: palinsesto creato attraverso dirette Instagram durante le quali Vieri invitata diversi protagonisti del mondo del calcio e dello spettacolo, seguite da centinaia di migliaia di persone, i tre ex calciatori hanno deciso di darsi alla musica.

Una vita da bomber: il video

Nasce così la canzone ’Una vita da bomber’, che i tre promettono essere una hit. Le sonorità sono quelle di un brano destinato ad essere ascoltato tra un tuffo in piscina e un po’ di relax sotto al sole. Il video inizia con Lele Adani, ormai celebre per il ruolo di opinionista Tv, che impartisce lezioni di tattica ad una squadra femminile.

Le ragazze si tuffano poi in piscina e danno inizio alla festa che come sottofondo non poteva che avere il suono di ‘Una vita da bomber’. Il progetto musicale è stato tenuto segreto per diverso tempo. Giorni scanditi da un countdown a cui ha fatto seguito la release della canzone, già disponibile su Youtube dove ha collezionato in poche ore migliaia di visualizzazioni.