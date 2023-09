(Adnkronos) – Inizia con un pareggio la corsa dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni al campionato europeo 2025. Gli azzurrini pareggiano in trasferta per 0-0 contro la Lettonia a Jurmala. I ragazzi di Nunziata torneranno in campo martedì contro martedì 12 settembre in trasferta contro la Turchia.