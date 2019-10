Unieuro anticipa Black Friday e sfida MediaWorld col nuovo volantino fine Ottobre 2019. Ecco cosa c’è e quali sconti. Si tratta, come si evince, di una sfida all’ultima convenienze, con un nuovo volantino dai prezzi bassi e dai numerosi sconti.

Non è finita: al suo interno tantissime occasioni per risparmiare. Ecco cosa ha pensato Unieuro per questi giorni finali di Ottobre 2019.

Unieuro sfida le ottime offerte di MediaWorld e delle altre concorrenti del mercato italiano, con un volantino in promozione che sfida la concorrenza con proposte incredibili.

Al centro del volantino Unieuro è la proposta chic: quella di assecondare le richieste dei consumatori, a partire dal desiderio d’acquisto del Dyson V8 Absolute, uno delle aspirapolvere wireless più desiderate al mondo.

Disponibile nella versione esclusiva con l’home cleaning kit solo da Uniuero, coloro che decideranno di spendere 399 euro per il suo acquisto, riceveranno in cambio un buono del valore di 300 euro. Che, evidentemente, potrà veire utilizzato per acquistare nuovi prodotti, solo però tra quelli selezionati.

Volantino Unieuro: tutti i migliori prodotti della campagna promozionale

Ad aggiungersi, inoltre, nel citato volantino Unieuro ancora altre occasioni tper risparmiare tantissimo. In particolare si passa dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, in vendita comunque a soli 279 euro, sino ad arrivare al nuovissimo Oppo Reno 2 disponibile all’acquisto a 449 euro, per finire ovviamente con l’ormai classico Apple iPhone 8 disponibile all’acquisto al prezzo base di 529 euro.

Tutti i prodotti sono disponibile in ogni punto vendita Unieuro in Italia, va ricordato che gli acquisti possono essere effettuati anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, potrebbe però essere necessario dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.