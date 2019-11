Unieuro anticipa il Black Friday oggi: ecco la promozione dell’11/11, -22% No IVA. Come fare, quando, su quali prodotti e condizioni

Unieuro anticipa il Black Friday oggi: ecco la promozione dell’11/11, -22% No...

Come da tradizione, Unieuro sceglie di battere tutti sul tempo e anticipa il Black Friday: arriva una super proposta, una promozione che farà davvero contenti tantissimi clienti. Quale?

E’ presto detto. Unieuro decide di far arrivare prima il Black Friday e opta per una mega promozione: vale a dire il -22% NO IVA con spesa minima 299 euro. Ecco, nel dettaglio, tutte le caratteristiche della promozione.

Unieuro anticipa il Black Friday oggi: arriva la promozione -22% No IVA. Come ottenerla, quando, su quali prodotti e modalità

Il Black Friday, quest’anno, 2019, non vale solo nei giorni 29 novembre e 2 dicembre con il Cyber Monday, ma per tutto il mese. Tra le compagnie che partono subito c’è Unieuro che proverà a superare la concorrenza con il No IVA.

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, Unieuro vuol puntare su un pieno -22% vale a dire un No IVA pieno, e dunque non al più tipico NO IVA che produce lo sconto al -18.04%.

E la condizione è solo una:il prezzo minimo di acquisto: 299 euro per gli acquisti. Sottoquesta soglia, non ci sarà sconto.

Quindi in buona sostanza, funziona così: lo sconto avviene in modo automatico nel carrello della spesa dovrebbe essere pertanto cumulabile con più acquisti che portano la spesa totale a 299€ o superiore. Ma quando vale tutto ciò?

Tutte le offerte partiranno dalle 8.30 di oggi lunedì 11/11/2019, destinata a essere molto apprezzata dai clienti.