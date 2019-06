Unieuro che offerte: ecco il Summer Black Friday

Arrivano delle offerte pazzesche nel corso dell’atteso Summer Black Friday di Unieuro: forse uno dei momenti più attesi dai clienti affezionati all’azienda e in qualche modo, più in generale, una delle offerte promozionali più interessanti. Di cosa si tratta? Quali offerte e sconti ci sono? E’ presto detto.

Unieuro, arrivano super offerte con il Summer Black Friday. Ecco quali

In tempi di pre-saldi, come si sa, tutti vogliono iniziare a pensare di risparmiare. Ecco perchè Unieuro ha pensato di promuovere universalmente, per tutti gli utenti, un evento suggestivo: Summer Black Friday arriva in modo ufficiale. Ma che cosa è in effetti?

In pratica, Unieuro inaugura una fase di offerte e sconti: una nuova lunga serie di offerte tramite cui i clienti potranno accedere a tanti elementi, specie di tecnologia a prezzi ridotti rispetto al normale listino.

A partire dal il 28 giugno e fino al 7 luglio Unieuro punta a grandi sconti con una campagna molto simile al notissimo SottoCosto. Sia in negozio che sul sito internet si potrà sfogliare il classico volantino Unieuro per scoprire quali grandi prodotti, per tempo e quantitativi limitati, saranno appunto scontati.

Alcuni esempi del Volantino Unieuro per il Summer Black Friday? Ad esempio gli smartphone come il Galaxy A9 a 299 euro, il Galaxy A70 a 379 euro, e ancora altri Galaxy: l’A40 a 199 euro, Galaxy S10+ (con memoria da 1TB) a 1199 euro, Galaxy S10 a 799 euro.

Offerte anche per Huawei P20 Pro a 399 euro, Huawei P30 Lite a 299 euro, Huawei Mate 20 Lite a 199 euro, Oppo Ax7 a 169 euro e Wiko Harry 2 a 79 euro.

Stuzzicano anche le promozioni per gli smartwatch: Apple Watch 4 a 399 euro, Galaxy Watch a 249 euro e Huawei Watch 2 a 139 euro. E poi, ancora: sconto del 30% su tutti i piccoli elettrodomestici, articoli casalinghi o da regalo.