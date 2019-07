Unieuro, il Black Friday anticipa i saldi Luglio 2019: ecco le offerte

Non c’è tempo da perdere in tempi di saldi e di offerte concorrenziali e, nel mercato settoriale arrivano i giorni davvero folli del Black Friday di Unieuro: ecco tante, tantissime offerte a dir poco pazzesche, per un Luglio davvero da non perdere. Di cosa si tratta?

Black Friday in anticipo: Unieuro lancia delle super offerte. Prezzi bassi e vari prodotti, ecco quali

Con l’arrivo di Luglio, arrivano come da tradizione tantissimi sconti su molti prodotti per diverse aziende. Anticipando sul tempo, Unieuro prova a lanciare iniziative a dir poco allettanti anticipando i tempi con un black friday da urlo. Di cosa si tratta?

Si tratta, in pratica, di offerte d’acquisto con numeri e quantità limitate, ma con un occhio all’esaurimento delle scorte disponibili in negozio.

Anche se si è abituati al famoso “venerdì nero” cioè al Black Fiday del venerdì del mese di novembre (il giorno dopo il Ringraziamento), Unieuro lancia la forma estiva dell’evento ormai famoso in tutto il mondo per incentivare l’acquisto. Il Summer Black Friday di cui si è già parlato nei giorni scorsi è dunque arrivato.

Unieuro, noto anche per i suoi SottoCosto è un marchio del resto abituato a fare offerte per varie fasce di mercato. Ma occhio alle scorte disponibili. Per conoscere nel dettaglio le offerte, è suggerito con alacrità di sfogliare il volantino Unieuro ed i suoi prezzi con il Summer Black Friday.

Se si volessero delle indicazioni, basta pensare al settore smartphone. Degli esempi? Ecco i top di gamma: Galaxy S10+ e Huawei P20 Pro. Ma non solo: Tv Samsung e Sony, impianti home teatre, notebook, auricolari, tablet e tanto altro ancora. I saldi sono arrivati, il Summer Black Friday anche.