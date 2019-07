Unieuro Saldi estivi Luglio 2019, ripartono gli sconti a tasso zero. Ecco fino a quando

Dopo il grande exploit del Summer Black Friday con cui Unieuro ha lanciato nelle scorse giornate una prima grandiosa campagna di prezzi bassi che ha anticipato i saldi estivi con un volantino piuttosto invogliante, la marcia verso gli sconti e le promozioni continua.

Unieuro, nelle cui scelte di promozione nelle ultime ore del weekend si sono riscontrate offerte molto incoraggianti, ha ripreso già ieri la marcia delle offerte shock. Ma quali sono? E soprattutto, fino a quando dureranno?

Unieuro Saldi estivi Luglio 2019: sconti, e rate a tasso zero fino al 25 Luglio.

Il nuovo volantino di Unieuro è una palese risposta alle promozioni di Euronics ed ai rilanci promozionali di Mediaworld dopo i successi interessanti del Red Friday. Il tipo di offerta di Unieuro, adesso, si concentra particolarmente su diversi prodotti in sconto tra smartphone e PC. Con una grande novità: gli acquisti potranno essere pagati a rate. Fino a quando?

E’ presto detto. Il nuovo volantino delle offerte Unieuro è valido sino al prossimo 25 luglio. La particolarità è che si possono acquistare i prodotti in semplici rate mensili a tasso zero. Molti i prodotti top di gamma.

Unieuro Saldi estivi Luglio 2019: promozioni, prezzi bassi

Tra questi, tanti smartphone come Samsung Galaxy S10 a 849 euro, il Huawei P30 Pro a 899 euro, il Huawei P30 Lite a 299,99 euro e il Nokia 2.2 a 139,90 euro.

Inoltre, Unieuro propone computer come Acen Spin 3 a 499,99 euro. O ancora, console PS4 1 TB con doppio controller e un gioco al prezzo di 319,99 euro.

Tanti anche i televisori: come i nuovi Philips The One sono in vendita a partire da 599 euro. E ancora, tablet pc, prodotti audio, periferiche, gadget: come ad esempio il monopattino elettrico di Xiaomi al prezzo di 499 euro. E non mancano anche fotocamere e robot aspirapolvere.

Chi volesse approfondire, può visionare il sito dell’azienda o recarsi in sede per visionare al meglio la dettagliata offerta promozionale.