Unieuro truffa, non è vero che regala smartphone: è phishing. L’azienda chiarisce: “Truffa via web e SMS”

Nessun smartphone in regalo. Non c’è niente di vero: Unieuro non sta regalando cellulari. Si tratta di una truffa. Ecco cosa è venuto fuori e tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Si tratta, come si capisce subito, di una truffa che hanno subito sia i clienti che l’azienda. Ma da dove nasce fuori tutto questo?

La spiegazione viene fornita della stessa Unieuro che, intanto, si è fortemente lanciata nella sfida contro i competitor con sconti e promozioni, andando a competere dunque con Euronics, Trony e MediaWorld.

L’azienda ha pubblicato un avviso per proteggere la clientela da una clamorosa truffa. Un SMS comunica la vittoria di uno smartphone e per riscattarlo c’è da cliccare sul link ed inserire i propri dati personali.

Già allertate le autorità. Il rischio furto dei dati personali è elevatissimo. Si tratta di phishing, l’ultimo ritrovato in termini di frode.

A dare notizia di questo nuovo caso di phishing è Unieuro stessa, con un avviso pubblicato sul proprio sito.

L’azienda comunica che in questi giorni ha rilevato un aumento dei comportamenti fraudolenti posti in essere da truffatori, tramite SMS o mail, che utilizzano in modo improprio il marchio Unieuro per le proprie condotte illecite.

Unieuro truffa, non è vero che regala smartphone. Azienda e utenti frodati. Ecco come e cosa è successo

Il modus operandi è quello noto. Hacker non autorizzati inviano SMS o messaggi di posta elettronica sul cellulare del malcapitato, come se fossero Unieuro.

Viene detto loro di aver vinto uno smartphone di ultima generazione. Per riscattare il premio occorre cliccare su un link e inserire tutti i dati anagrafici all’interno della pagina che si apre.

Ma lo smartphone non arriverà mai: in cambio, tutta una serie di abbonamenti e siti poco raccomandabili o a servizi finanziari non richiesti.

Unieuro ha comunicato di aver già adito le vie legali per porre fine a questo comportamento illecito.