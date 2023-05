“Abbiamo affrontato questa mattina nelle Commissioni Congiunte Pari Opportunità e Politiche Sociali l’ipotesi di celebrare le Unioni Civili anche presso le sedi municipali, per rendere più facilmente praticabile l’esercizio di questo diritto.

Le celebrazioni registrate nel 2022 sono state 280 e abbiamo verificato che non vi sono ostacoli per la realizzazione di tale obiettivo, la procedura è già percorribile in base al Regolamento sul Decentramento di Roma Capitale, come ha sottolineato l’assessore Catarci, e gli uffici ci hanno assicurato che non esistono ostacoli di natura amministrativa.

Diversi municipi, in primis il VI che ha votato una prima mozione a fine marzo, segnalano l’importanza di decentralizzare le procedure per riavvicinare le istituzioni alle comunità territoriali.

La proposta, insieme ad altre, è stata accolta in una mozione di cui siamo firmatarie, che sottoporremo al voto dell’Assemblea capitolina in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia.

Nelle prossime due settimane, in coordinamento con l’Ufficio Diritti Lgbt+, avremo modo di tornare su questo argomento all’interno delle diverse commissioni capitoline”.

Lo dichiarano le consigliere Michela Cicculli (Sinistra Civica Ecologista) Nella Converti (Partito Democratico) Tiziana Biolghini (Roma Futura)

