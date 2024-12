Unitus, arrivano due nuovi direttori

Concluso il triennio, la fine del 2024 ha coinciso con le elezioni del nuovo direttore per il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Dafne, e con le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e pedagogiche, Dike, di recente istituzione. Terminato il mandato di Danilo Monarca, alla guida del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, per il triennio 2024-2027 è stato eletto Simone Severini. Simone Severini è professore ordinario di Economia e politica agraria presso l’Università della Tuscia, Viterbo (Italia) e dal 2019 è delegato del Rettore per le relazioni internazionali. È presidente dell’Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata (Aieaa). Ha lavorato a lungo nel campo dell’analisi e della valutazione delle politiche, valutando l’impatto di misure quali pagamenti diretti, regimi agroambientali e politiche di gestione del rischio a livello di azienda agricola coordinando gruppi di ricerca in queste aree svolgendo numerose valutazioni politiche e studi richiesti dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Vive con la sua famiglia Viterbo. Alla guida del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e pedagogiche, Dike è stato eletto il professor Carlo Sotis. Questo nuovo Dipartimento integra in un’unica struttura le discipline sociali, giuridiche e pedagogiche, con l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa in tali ambiti e promuovere una ricerca sempre più interdisciplinare. Il Dipartimento include sei corsi di studio: Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione, Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali, Informazione Digitale, Security and Human Rights e Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione Pubblica (LM-62, in collaborazione con il Deim). A questi si aggiunge il Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto dei Mercati Europei e Globali. Crisi, Diritti, Regolazione. Carlo Sotis è professore ordinario di diritto penale. In precedenza, è stato professore associato all’Università di Macerata e ricercatore all’Università Statale di Milano. Ha conseguito il “Diplôme d’études approfondies” (Dea) avec mention 1998 in Droit pénal et politique criminelle en Europe presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. All’Università della Tuscia ha ricoperto diversi ruoli: coordinatore del dottorato in Diritto dei mercati europei e globali, Presidente del Consiglio unificato dei corsi di studio in Giurisprudenza e Security and Human Rights e membro del Senato Accademico in rappresentanza degli ordinari della macroarea umanistico-sociale. Autore di circa cento di pubblicazioni, i suoi interessi di ricerca spaziano su molteplici aspetti del problema penale e in particolare si concentrano sui rapporti tra norme penali e fonti internazionali, sul c.d. diritto dei diritti umani e sulla tipicità penale. Relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali, ha partecipato ed animato vari progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Il rettore, Stefano Ubertini, esprime la sua gratitudine al professor Danilo Monarca per l’impegno, la dedizione e l’elevata professionalità dimostrati durante il triennio alla guida del Dipartimento Dafne. Rivolge inoltre un caloroso benvenuto ai nuovi direttori, assicurando loro la massima collaborazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA