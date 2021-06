Università, al via il concorso di ammissione ai corsi ordinari di primo livello e a ciclo unico della Scuola Sant’Anna di Pisa

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ateneo pubblico a ordinamento speciale, avvia la selezione per l’ammissione ai corsi ordinari di primo livello e a ciclo unico. Coloro che supereranno il concorso nazionale collocandosi tra i 54 migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia avranno la possibilità di formarsi gratuitamente alla Scuola Superiore Sant’Anna, istituzione che si classifica al quarto posto mondiale tra atenei fondati da meno di 50 anni, secondo il THE – Young University Rankings 2020. Il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso è fissato al 20 luglio.

La prima fase del concorso prevede una fase di preselezione, che si svolge mediante il test Tolc (ad eccezione di Medicina, per la quale è possibile iscriversi e accedere al concorso in modo diretto sostenendo il testo nazionale di ammissione a Medicina e Chirurgia), erogato dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso (Cisia) anche nella modalità online (TOLC@CASA). In base ai risultati conseguiti nel test, i candidati e le candidate saranno ammessi alle prove scritte secondo i criteri previsti dal bando e, a seconda dell’esito, a quelle orali, previste a Pisa tra agosto e settembre 2021, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Chi supera le varie fasi è ammesso alla Scuola Superiore Sant’Anna come allievo o di allieva dei Corsi ordinari, un percorso universitario a doppio titolo. Gli allievi si iscrivono e frequentano i corsi di laurea/laurea magistrale dell’Università di Pisa in uno dei settori disciplinari offerti dalla Scuola Superiore Sant’Anna (Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Ingegneria, Medicina, Scienze agrarie e Biotecnologie).

In parallelo seguono un percorso formativo interno articolato in corsi integrativi, corsi di lingua, esperienze all’estero e stage in enti e imprese nazionali ed internazionali. Al termine del percorso di durata quinquennale, gli allievi e le allieve conseguono la Laurea presso l’Università di Pisa e a coloro che hanno completato i corsi ordinari nel rispetto degli obblighi didattici, la Scuola rilascia il Diploma di licenza con valore equiparato a un master universitario di II livello.

Studiare al Sant’Anna, oltre a presentarsi come una sfida unica nel suo genere in Italia insieme a quella della Scuola Normale Superiore, significa valorizzare il proprio percorso universitario in una realtà collegiale che mette al centro gli studenti.

Il numero di allievi e allieve che ogni anno entrano al Sant’Anna favorisce un rapporto diretto tra docenti, studentesse e studenti, sviluppando un proficuo confronto culturale e interdisciplinare e consentendo a ciascun allievo e a ciascuna allieva di essere affiancato da un docente tutor nella scelta delle attività formative e delle esperienze extracurriculari.

I Corsi ordinari sono un percorso residenziale: gli allievi e le allieve della Scuola Superiore Sant’Anna risiedono in un campus che offre le migliori condizioni per lo studio e la crescita personale: hanno diritto a vitto e alloggio gratuito nelle strutture all’interno del campus e hanno la possibilità di usufruire di numerosi servizi ad hoc come la mensa, la lavanderia, la biblioteca e le numerose aule studio, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

A conferma della particolare attenzione al merito e alla mobilità sociale, volani insostituibili per il rilancio del “Sistema Paese”, la Scuola Superiore Sant’Anna contribuisce, sulla base dell’Isee Università 2021, al rimborso delle spese di alloggio e di viaggio sostenute dai partecipanti che raggiungeranno Pisa per sostenere le prove scritte e orali.

Tutte le informazioni sul concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna, per i corsi ordinari di I livello e a ciclo unico, sono disponibili su www.studiarealsantanna.it.

La Scuola mette altresì a disposizione ulteriori 10 posti per studenti e studentesse interessate ai corsi ordinari di II livello di laurea magistrale attivati dalla Scuola Superiore Sant’Anna in convenzione con gli atenei di Pisa e Trento: Bionics Engineering (in convenzione con Università di Pisa); Molecular Biotechnology (in convenzione con Università di Pisa); Economics (in convenzione con Università di Pisa); Innovation Management (in convenzione con Università di Trento); International Security Studies (in convenzione con Università di Trento).

I requisiti di accesso e le prove di esame, aggiuntive rispetto all’ammissione al corso di Laurea Magistrale di riferimento, variano in base al corso di laurea. Tutte le informazioni sul concorso di ammissione per i corsi ordinari di II livello sono disponibili su https://bit.ly/3sqiyuF.