Università, Callerio (Testbuster): “Sorpresi da polemiche su test a Medicina, appena fatto un passo epocale”

(Adnkronos) – Si rincorrono le polemiche sui test di accesso a Medicina “ma siamo sorpresi perché abbiamo – come sistema di accesso alla facoltà – appena fatto un importante passo avanti, un passo epocale rispetto allo scorso anno” in termini di affidabilità. A sottolinearlo, intervistato dall’Adnkronos, è Ludovico Callerio cofondatore di Testbusters, la più grande community italiana dedicata alla preparazione dei test di ingresso relativi a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie, Medicina in lingua inglese IMAT, SSM, TOLC e di accesso ad atenei privati.

Nell’ultimo anno, sul fronte dei test di accesso a queste facoltà, spiega Callerio, è stato realizzato un passo “epocale per tutto il sistema del test perché si è passati dal sistema cartaceo e non standardizzato e al termine scuole superiore ad un test digitale, standardizzato e su dati evidenti come il modello anglosassone”.

Callerio ribadisce che “mettere in discussione la validità e la competenza del Cisia (il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso ndr.) non penso sia adeguato e proprio ora che ci siamo dotati di un Ente garante, competente e che ha dato stabilità alla formulazione e svolgimento dei test a di accesso a Medicina”. “Non valorizzare questo e tutto il lavoro fatto anche dalla Crui penso sia riportarci un bel passo indietro rispetto all’attuale situazione” scandisce infine il co-founder della community che supporta gli studenti che vogliono iscriversi a facoltà e università in cui è necessario il test di ingresso e di ammissione. Fondata nel 2011, la community oggi è in 35 città italiane ed ha raggiunto nel 2022 6.100 iscritti. (di Andreana d’Aquino)