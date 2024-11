Università: Campus Principe di Napoli, 34 borse studio corsi Gastronomia, Scienze turistiche e economiche

(Adnkronos) – Il Comune di Agerola ha pubblicato il bando per l'assegnazione di 34 borse di studio dedicate agli studenti residenti in Campania, per l’accesso ai corsi di laurea in Gastronomia, Scienze turistiche e Scienze economiche presso il Campus Principe di Napoli. L’avviso pubblico prevede che le borse di studio coprano interamente il costo dell’iscrizione ai corsi di laurea delle Università Pegaso e Mercatorum, atenei digitali del Gruppo Multiversity. Il bando è rivolto ai residenti in Campania che, grazie a requisiti di reddito e merito, possono beneficiare di un accesso agevolato all'istruzione universitaria di qualità. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere chi vuole intraprendere un percorso accademico nelle aree della gastronomia, del turismo e dell’economia. In particolare, il valore delle borse varia in base all’anno e al corso di iscrizione: per gli studenti che intraprendono il primo anno di studi in Gastronomia è previsto un contributo di 8.000 euro, per chi accede al secondo anno del corso di laurea in Scienze Turistiche e per il primo anno del corso magistrale in Scienze Economiche, ogni borsa ammonta a 3.000 euro. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2024. Le candidature, accompagnate dalla documentazione richiesta, possono essere consegnate di persona presso gli uffici indicati nel bando o inviate tramite pec all’indirizzo ufficiale del Comune di Agerola. Una volta scaduto il termine, entro 10 giorni sarà pubblicata la graduatoria degli studenti assegnatari, che dovranno formalizzare l’iscrizione ai corsi entro sei giorni dalla pubblicazione. "Questo bando rappresenta un passo importante per rendere accessibile la nostra formazione a giovani meritevoli e motivati, offrendo loro una preziosa occasione per costruire una carriera di successo in settori strategici per il nostro Paese come la gastronomia e l’hospitality”, ha commentato Andrea Luri, presidente del Campus Principe di Napoli. "Per noi è un motivo di orgoglio contribuire alla formazione dei giovani che scelgono il Campus Principe di Napoli. Agerola ha saputo affermarsi come centro culturale di rilevanza, con un richiamo che va oltre i confini regionali e nazionali. Investire in cultura e formazione rappresenta la via maestra verso uno sviluppo duraturo e una speranza concreta per la nostra comunità”, ha aggiunto il sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)