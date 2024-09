Università, il ministro Bernini in visita in Kazakistan e Uzbekistan

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si appresta a compiere una missione diplomatica in Uzbekistan e Kazakistan, con una visita ufficiale che si terrà dal 23 al 25 settembre. L’obiettivo principale del viaggio è rafforzare i legami accademici e di ricerca tra l’Italia e i due Paesi dell’Asia centrale, promuovendo nuove opportunità di collaborazione tra le rispettive università e centri di ricerca.

In Uzbekistan, Bernini incontrerà Kongratbay Sharipov, ministro dell’Istruzione Superiore, della Scienza e dell’Innovazione, per discutere di progetti congiunti nel campo dell’istruzione e della ricerca. La visita includerà anche un tour alla Facoltà di Geologia dell’Università di Pisa a Tashkent e la partecipazione alla cerimonia inaugurale della Scuola italo-uzbeka di Ingegneria Avanzata, istituita presso il Politecnico di Torino a Tashkent. Un momento significativo sarà inoltre l’apertura del Primo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko, un’importante piattaforma per il dialogo e la cooperazione accademica tra i due Paesi.

In Kazakistan, il ministro Bernini avrà un incontro bilaterale con il collega Sayasat Nurbek, ministro della Scienza e dell’Educazione Superiore. Tra gli eventi più rilevanti della visita in Kazakistan ci sarà la firma di un accordo di cooperazione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Zhetysu University. Questo accordo rientra in una più ampia strategia di collaborazione tra i due Paesi, già sancita da un Memorandum of Understanding firmato in precedenza, che prevede la pubblicazione di bandi congiunti per finanziare progetti di ricerca in aree strategiche.

Questa visita rappresenta un passo importante verso l’espansione delle relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Asia centrale nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, aprendo nuove strade per lo scambio di conoscenze e l’innovazione.