Università Roma 3: ‘Non siamo coinvolti con attività Associazione Agricoltura Biodinamica’

(Adnkronos) – L’Università degli Studi Roma Tre non è in nessun modo coinvolta con le attività dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, e si è limitata ad affittare un’aula, richiesta per lo svolgimento del 37° Convegno internazionale della stessa organizzazione. Nessun coinvolgimento scientifico, precisa una nota, ma il semplice affitto (a fronte di un prezzo di utilizzo) di spazi per un’iniziativa, tra le tante che si svolgono, che fin dall’inizio ha esibito il sostegno di autorevoli e accreditati soggetti.

“Nello specifico -viene rilevato- la comunità accademica del nostro Ateneo non ha avuto e non ha alcun ruolo in comune con le attività dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. L’Ateneo ha già diffidato l’Associazione a non utilizzare il proprio nome con modalità che possano indurre dubbi sulla totale estraneità di Roma Tre nella ideazione, organizzazione e svolgimento dell’evento”.