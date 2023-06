Università, Saracco: “Atenei fondamentali per lo sviluppo sostenibile del Paese’

(Adnkronos) – “Viviamo nell’epoca della multidisciplinarità, della multicanalità, ma anche della denatalità, questo porta inevitabilmente ad operare secondo modelli inclusivi dove l’Università deve avere un ruolo sempre più centrale nello sviluppo economico, sociale, culturale e comunitario del nostro Paese, con un approccio legato all’integrazione e alla valorizzazione degli studenti stranieri” A indicarlo è stato il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, intervenendo all’evento “Il ruolo delle università nel rilancio del Paese” promosso dalla Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale in programma in questi giorni a Rimini Fiera.

Saracco ha rilevato che “per affrontare i cambiamenti in atto e soprattutto cogliere al meglio le opportunità della crescita strutturale, anche grazie al Pnrr, occorre lavorare in modo sinergico per sviluppare modelli di sviluppo sostenibili e interconnessi che mettano al centro la conoscenza multidisciplinare associata alla concreta fattibilità progettuale, messa a terra attraverso l’innovazione, la formazione e la cooperazione tra operatori economici, atenei e istituzioni per attrarre sempre di più talenti da fuori Paese”

Il Rettore, nell’ambito della ricerca su tecnologie per reti e servizi, autonomi, green e digitalizzati, ha ricordato anche l’importante progetto nazionale per le telecomunicazioni, Restart, finanziato con i fondi Pnrr e che vede tra i partner il Politecnico di Torino come coordinatore dello Spoke 4 Programmable Networks for Future Services and Media. “Stiamo lavorando in modo concreto per rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nel campo delle reti di telecomunicazione con applicazioni nei settori più diversi e avanzati” ha detto infine Saracco.