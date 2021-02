Uomini e Donne 10 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Oggi è il grande giorno, Davide Donadei sceglie. Il tronista di Uomini e Donne è arrivato al fatidico giorno in cui sceglierà una delle due corteggiatrici. Scenderanno i petali rosa nello studio del dating show di Canale 5. Secondo le anticipazioni oggi, mercoledì 10 febbraio, Davide uscirà dallo studio con una tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore.

La scelta è ormai nota – è stata registrata giorni fa – ma oggi potremo assistere alla reazione delle due ragazze e soprattutto al modo in cui il tronista annuncerà la sua scelta. La corteggiatrice “rifiutata” uscirà dallo studio in lacrime, quella scelta, invece, dirà sì alla proposta del giovane di iniziare una storia lontani dalle telecamere.

“È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta – ha detto Davide – Non pensavo di poter arrivare a questo punto. Mi sono affezionato troppo anche all’altra (la non scelta). Quello che ho provato qui dentro è qualcosa che non ho mai provato al di fuori. Prendo una decisione dettata semplicemente dalla persona che mi piace di più, ma lascio una persona che mi piace a sua volta. Quindi, che botta! Ma sono pronto. La scelta che ho fatto è la scelta più giusta per me. Solamente per me”.

Nei prossimi giorni assisteremo sicuramente anche alla scelta di Sophie, l’altra tronista, poi sarà tempo di conoscere i nuovi protagonisti del Trono Classico: già scelti ma non ancora annunciati pubblicamente. Almeno per il momento.