Uomini e Donne 10 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Dopo la sfilata maschile di lunedì, il colpo di scena Uomini e Donne lo ha piazzato ieri: nella puntata di martedì, infatti, è andata in onda la decisione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di lasciare insieme lo studio. I due dopo alcuni tira e molla sono arrivati alla conclusione che vogliono vivere la frequentazione lontani dalle telecamere.

L’uscita dallo studio del dating show di canale 5 era stata registrata alcuni giorni fa, ma andata in onda solo ieri. Ma le sorprese non sono finite: nella puntata di oggi, mercoledì 10 marzo, infatti, sarà protagonista il Trono Classico. Samantha, la nuova tronista 30enne, come anticipato dal Vicolo delle news, dovrebbe oggi confessare l’interesse per un uomo.

Non si tratta però di uno dei suoi corteggiatori, ma di un cavaliere del Trono over. Cioè Calogero Natale, conosciuto come Gero. L’uomo, 36 anni, è uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile e ha subito destato le attenzioni di diverse dame. Tra queste anche Samantha: le vicende del Trono Over e di quello Classico potrebbero quindi intrecciarsi di nuovo.

Al centro dello studio dovrebbe finire anche Massimiliano, uscito con Costanza, a cui ha parlato della malattia della sorella, parte che il tronista ha chiesto di tagliare dalla registrazione. Vanessa gli chiederà il motivo per cui non l’ha portata in esterna dopo due uscite consecutive.