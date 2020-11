Uomini e Donne 10 novembre: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono Classico

Continuano le sorprese a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News nella puntata di oggi 10 novembre dovrebbe essere protagonista indiscusso i Trono Over. Sono infatti diversi i quesiti da risolvere nel parterre di dame e cavalieri. A partire dalla situazione di Roberta Di Padua e Michele.

I due si stanno infatti frequentando da un po’, ma ultimamente le cose non sembrano andare per il verso giusto. La donna, infatti, una volta ascoltate delle registrazioni in cui Michele attaccava tutto il parterre femminile – lei compresa – avrà da di ridire sul comportamento del cavaliere. Inoltre pare che Michele le abbia mandato delle foto mentre era in palestra.

Fin qui nulla di strano, ma dopo aver negato di averle mandate ad altre, si scoprirà che le foto sono finite anche sul cellulare di Giulia, innescando così la reazione di Roberta. Spazio poi anche a Nicola Vivarelli.

Il giovane cavalieri, arrivato nel programma per conoscere Gemma Galgani, abbandonerà per qualche tempo la trasmissione per motivi di lavoro. Nell’ultima puntata ha però parlato della sua uscita con Veronica. Con la quale, dopo una lunga discussione, confesserà di aver passato dei momenti molto intimi. Teoria negata dalla dama he tuttavia non si arrabbierà con Sirius.