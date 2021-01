Uomini e Donne 11 gennaio: anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Uomini e Donne torna a far compagnia ai telespettatori anche di lunedì. Dopo la sosta per le feste natalizie il programma di Maria De Filippi riprende la consueta programmazione che vedrà il dating show in onda, tutti i giorni, alle 14 e 45. Dopo l’antipasto di giovedì e venerdì scorso quindi torna tutto alla normalità per U e D.

Cosa succederà al Trono Over e al Trono Classico oggi lunedì 11 gennaio? I rumors sono diversi, anche perché durante le feste natalizie le registrazioni sono andate avanti e di conseguenza è tanta la carne al fuoco. Non stupirebbe se la settimana partisse, come spesso accade, con Gemma Galgani.

La dama torinese infatti sta portando avanti la conoscenza con Maurizio, ma tra i due le cose potrebbero finire presto. La donna affermerà infatti che durante le feste non ha visto né sentito molto il cavaliere. Quest’ultimo ha anche ricevuto una visita speciale a casa: un’amica in difficoltà lo è andato infatti a trovare nel suo appartamento.

Non sarà questo però a porre fine alla conoscenza tra i protagonisti del Trono Over. Per quanto riguarda il Trono Classico invece dovrebbe avere spazio Sophie. La giovane rimarrà infatti con soli due corteggiatori. Chi sceglierà alla fine? È ancora presto per dirlo.