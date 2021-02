Uomini e Donne 12 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Uomini e Donne 12 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over...

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, nuovi scontri. Come, d’altronde, succede spesso. Il dating show di Canale 5 accende gli animi dei partecipanti, spinge addirittura a fare ritorno in studio chi lo aveva lasciato da mesi. È il caso di Veronica Ursida che, secondo le anticipazioni della puntata di oggi 12 febbraio, tornerà per dirne quattro ad Armando Incarnato.

Dopo la scelta di Davide, uscito dallo studio con Chiara, torna protagonista il Trono Over, con i suoi protagonisti e le sue liti. La settimana scorsa Armando durante un confronto acceso con Aurora Tropea ha tirato più volte in ballo il nome di Veronica, che ha frequentato nella passata stagione del programma.

Per questo la dama ha deciso di tronare a Uomini e Donne, come tra l’altro aveva anticipato Maria nella precedente puntata. Sarà un ritorno momentaneo o destinato a perdurare? Lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto Veronica deciderà di chiarire una volta per tutte le incomprensioni con Armando.

Sotto i riflettori dovrebbe poi finire Gero Natale, cavaliere siciliano che si è attirato le attenzioni di diverse donne, pur avendo finora respinto tutte le avances, comprese quelle di Claudia e Licia, che aveva iniziato a conoscere poco prima.