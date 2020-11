Uomini e Donne 12 novembre: le anticipazioni del Trono over e del Trono Classico

Uomini e Donne prosegue e continua a regalare colpi di scena. La trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda come ogni giorno alle 14 e 45 su canale 5. Stesso posto ma nuovi protagonisti. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi giovedì 12 novembre, infatti, nello studio dovrebbe far ritorno un protagonista del passato della trasmissione.

Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri. L’uomo. Come risaputo, ha interrotto in estate la sua storia con Ida, con la quale era uscito dal programma per vivere lontano dalle telecamere la sua storia d’amore. Dopo l’addio il tarantino ha deciso quindi di far ritorno a Uomini e Donne. Come la prenderanno gli altri protagonisti in studio?

Spazio poi al Trono Classico con Davide Donaei. Il tronista sembra infatti orientato a conoscere tre ragazze. Dopo l’esterna con una nuova corteggiatrice, Silvia, deciderò di eliminarla. La reazione delle tre corteggiatrici rimaste non sarà però delle più pacifiche. Nonostante questo il ragazzo sembra più vicino alla scelta.