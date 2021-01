Uomini e Donne 14 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Continua l’appuntamento con Uomini e Donne, la trasmissione di Maria de Filippi dopo il ritorno dalle ferie natalizie ha inanellato un colpo di scena dopo l’altro. Prima il rapporto tra Gemma e Maurizio, mai così vicini alla rottura, poi il ritorno in studio, seppur momentaneo, di Ida Platano, per parlare della fine della storia con Riccardo.

E proprio il cavaliere del Trono Over, che ha fatto la sua ricomparsa in studio con l’intenzione di trovare la donna della sua vita, sta conoscendo diverse dame. Tra queste, però, ce n’è una che pare aver destato tutto il suo interesse. Stiamo parlando di Roberta Padua. Tra i due, nell’ultima puntata, sembrava tutto finito, ma oggi potrebbero cambiare le carte in tavola.

Riccardo, secondo le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, dovrebbe dichiararsi apertamente a Roberta nella puntata di oggi. Le prometterà di non vedere altre donne se non lei. Basterà questo a ricucire il rapporto tra i due? La risposta la darà la dama nelle prossime ore. Nel frattempo sarà protagonista anche il Trono Classico.

Sophie e Davide, infatti, sono sempre più vicini alle rispettive scelte. Il tronista è uscito ancora una volta con Chiara, dimostrando apertamente tutto il suo interesse per la giovane. Sophie avrà invece una brutta sorpresa: in studio arriverà infatti una segnalazione per Matteo, che qualcuno dice aver visto in compagnia dell’ex ragazza.