Uomini e Donne 15 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Uomini e Donne 15 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over...

Inizia la settimana di Uomini e Donne e come spesso accade non mancheranno le sorprese. Secondo le anticipazioni fornite dal Vicolo delle news nella puntata di oggi, lunedì 15 febbraio, dovremmo vedere al centro dello studio Gemma Galgani. La dama torinese sta infatti conoscendo Maurizio G., le cose tra i due precipitano presto.

Gemma e Maurizio hanno passato alcune ore insieme, a detta dei due anche piacevoli, ma alcuni dettagli hanno infastidito Gems. La donna, infatti, accuserà Maurizio di sfruttarla per avere visibilità: l’uomo le avrebbe chiesto di parlare in studio di un quadro di un suo amico pittore per fargli pubblicità.

Maria De Filippi, padrona di casa dello studio di Uomini e Donne, avrà da ridire con Maurizio anche perché secondo la conduttrice l’uomo avrebbe scambiato alcune foto con la dama Maria solo per parlarne in studio. Così Tina Cipollari di sua iniziativa deciderà di cacciare dal programma il cavaliere.

Sarà Maria però a cambiare idea, concedendo a Maurizio la possibilità di scegliere una volta per tutte la dama da corteggiare: Gemma o Maria. Il cavaliere chiederà un’altra settimana per pensarci. Intanto il trono over si prepara a nuove sorprese.