Uomini e Donne 15 ottobre: la anticipazioni di oggi su Trono over e Trono Classico

Uomini e Donne continua a macinare ascolti, è un successo continuo in termini di share. La trasmissione condotta da Maria De Filippi sta giovando del cambiamento pensato per questa nuova stagione. Niente più distinzioni: Trono Over e Trono Classico vanno a braccetto. E succedono cose interessanti.

Come ad esempio il triangolo tra Lucrezia, Gianluca e Armando. Ma non solo. Cosa succederà nella puntata di oggi 15 ottobre? Scopriamolo con le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico. Oggi sotto i riflettori dovrebbero esserci Sophie e Gianluca, ancora alla ricerca delle persone che possano far battere loro il cuore.

Biagio balla con Sabina

Nella puntata di oggi Gianluca uscirà con una corteggiatrice mora che lo metterà di fronte ai suoi difetti. Ossia il narcisismo e la troppa cura di sé. Rivelazioni che faranno vacillare il tronista. Sophie invece continuerà a conoscere Nino e Marco: con entrambi la frequentazione sembra convincerla dopo settimane in cui non era riuscita a trovare nessuno che le interessasse.

Oggi potrebbe tornare sotto i riflettori anche Gemma Galgani. La dama torinese, dopo la chiusura con Paolo, ha intrapreso una conoscenza con Biagio. Quest’ultimo sta però uscendo anche con altre donne, compresa Sabina, con cui deciderà di ballare durante la puntata.