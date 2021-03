Uomini e Donne 16 marzo: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Dopo la puntata di ieri in cui Samantha Curcio ha chiesto a Gero Natale di rimanere in studio per conoscerlo, l’appuntamento di oggi di Uomini e Donne dovrebbe vedere protagonista il Trono over. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, infatti, la puntati di martedì 16 marzo avrà vedrà Gemma Galgani confrontarsi con Cataldo.

La puntata odierna dovrebbe quindi aprirsi con la sfilata femminile: a camminare in passerella oltre a Gemma, vestita da Charlize Theron – scatenando la reazione di Tina -, ci sarà anche Sabina Ricci, che alla fine risulterà vincitrice. Al termine della sfilata Gemma si prenderà il centro dello studio: la dama torinese, infatti, avrà in confronto con Cataldo.

I due si stanno conoscendo da diverse settimane e hanno passato insieme già diverse serate. Nonostante questo Gemma deciderà di chiudere la frequentazione, spiazzando tutti. Dirà di non aver gradito alcuni atteggiamenti dell’uomo. Che, spiazzato, le chiederà di lasciare insieme lo studio per provarle il suo reale interesse. Gemma rifiuterà però l’offerta e apparirà così decisa a proseguire per la sua strada.