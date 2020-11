Uomini e Donne 16 novembre: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono Classico

Come ogni lunedì inizia la nuova settimana di Uomini e Donne, che promette scintille. Il programma condotto da Maria De Filippi da quest’anno ha cambiato format unendo il Trono Over e il Trono Classico nello stesso studio. Mossa azzeccata perché gli ascolti dicono che la fusione è stata un successo.

Da quest’anno però la redazione ha deciso anche di non trasmettere le anticipazioni della puntata successiva. Per questo non è facile capire cosa andrà in onda. Grazie alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News di oggi lunedì 16 novembre possiamo ipotizzare cosa accadrà negli studi di Uomini e Donne.

Davide ha una preferita, ma non la svela

Il primo protagonista dovrebbe essere Davide. Il tronista del Trono Classico ha eliminato Silvia e Rossana ed è uscito con Valeria, scatenando le reazioni contrastanti di Beatrice e Chiara. Da una parte la consapevolezza di non avere la testa sempre rivolta a Davide, dall’altra la voglia di avere spiegazioni dal ragazzo. Intanto il tronista ammette di avere una preferenza anche se non svela il nome.

Spazio poi a Sophie: la giovane tronista è uscita con Matteo e Antonio. Due esterne andate bene, anche se poi la ragazza ammetterà di aver confuso i due durante uno scambio di messaggi, scatendando l’ilarità generale dello studio. Protagonista anche il Trono Over con Aurora e Giancarlo che hanno iniziato una conoscenza che non andrà giù però a Gianni Sperti.