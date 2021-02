Uomini e Donne 17 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Uomini e Donne 17 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over...

Cosa succede oggi, mercoledì 17 febbraio, a Uomini e Donne? La domanda è ricorrente perché i temi da trattare sono molteplici. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, neanche oggi si parlerà di Sophie, la giovane tronista che a breve dovrebbe fare la sua scelta. Il grande momento è atteso per la settimana prossima, anche se in molti si chiedono perché non le sia dato più spazio.

Secondo le anticipazioni oggi il dating show di Canale 5 dovrebbe porre al centro dell’attenzione le vicende di Gemma Galgani e di Maurizio. A inizio settimana Maria De Filippi aveva concesso al cavaliere del tempo per decidere tra la dama di Torino e Maria. Maurizio aveva chiesto del tempo e oggi approfondirà ancora la conoscenza delle due donne per prendere una decisione.

Il cavaliere passerà infatti del tempo con Gemma, in una stanza isolata, con telecamere e microfoni accesi; ma l’atteggiamento dell’uomo sembrerà distaccato e poco interessato. Farà la stessa cosa con Maria, da cui sembra più attratto. Così in studio si alza un brusio di dissenso. Maria gli chiederà poi la sua scelta, ma Maurizio chiederà altro tempo per pensarci.

La puntata dovrebbe proseguire poi con Nicola e Patrizia, che affermeranno di trovarsi bene e di voler continuare a conoscersi. L’appuntamento con Sophie dovrebbe quindi essere ancora rimandato, a data da destinarsi.