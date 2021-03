Uomini e Donne 17 marzo, le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? La risposta, questa volta, è più semplice. La puntata di oggi, mercoledì 17 marzo, inizierà infatti da dove è finita quella precedente. Nell’appuntamento di ieri è andata in onda la sfilata del parterre femminile: tra le dame ad aver sfilato anche Gemma Galgani. Non sarà lei, però, la vincitrice.

Maria incoronerà Sabina Ricci come la migliore della sfilata. La puntata, fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe poi continuare con il Trono Over, e in particolare con Gemma Galgani. La dama torinese avrà infatti uno sfogo dietro le quinte. Se la prenderà con Gianni Sperti per gli attacchi ricevuti.

Poi la stessa Gemma deciderà di troncare il rapporto con Cataldo, che, nonostante tutto, proverà a farle cambiare idea. Senza risultato. A quel punto Gianni se la prenderà anche con il cavaliere, accusandolo di aver deciso di corteggiare Gemma solo per popolarità, e non per reale interesse. La puntata dovrebbe poi continuare con il Trono Classico.

Protagonista iniziale è Massimiliano: il ragazzo commenterà l’esterna con Vanessa, la corteggiatrice che la settimana precedente si era lamentata del fatto che il tronista non l’avesse portata fuori. Tra i due sboccerà una bella intesa. Al centro dello studio, poi, Samatha Curcio commenterà l’uscita con Gero Natale, il cavaliere del Trono Over.