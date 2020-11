Uomini e Donne 17 novembre: le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Continua la settimana di Uomini e Donne. E come sempre continuano anche i colpi di scena. La trasmissione di Maria de Filippi, infatti, anche nella puntata di ieri ha saputo incuriosire i telespettatori, mai numerosi come quest’anno. Merito anche della nuova formula che vede l’unione dei due troni in un unico studio.

Secondo le anticipazioni riportare dal Vicolo delle news, nella puntata di oggi, 17 novembre, ampio spazio verrà dato al Trono Over. Proprio con quello si è chiuso la puntata di ieri. Nell’appuntamento di oggi, martedì 17 novembre. Uomini e Donne si aprirà per parlare di Aurora. Quest’ultima infatti sembra aver chiuso la frequentazione con Giancarlo.

Il cavaliere affermerà infatti di non sentire alcun trasporto per la donna, che dopo aver ammesso il suo interesse deciderà di interrompere la conoscenza. Un episodio che insospettirà però Gianni Sperti. L’opinionista per vederci chiaro chiederà il cellulare dei due pretendenti perché pensa che sia stato tutto organizzato tra loro per uscire puliti.

Gianni non troverà però nulla all’interno dei cellulari dei due. Così Aurora si scaglierà contro l’opinionista. La puntata di oggi dovrebbe vedere protagonista anche Veronica Ursida, ormai un ex del programma.