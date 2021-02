Uomini e Donne 18 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Oggi dovrebbe essere il giorno giusto, quello della scelta di Sophie Codegononi. Lo svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, portale sempre attento a quello che succede a Uomini e Donne. Così, dopo Davide Donadei, anche l’altra tronista è pronta a fare la sua scelta, indecisa, come spesso accade, tra due corteggiatori: Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri.

Dopo puntate in cui il nome di Sophie era stato un po’ messo in disparte oggi dovrebbe essere per lei il grande giorno. Le registrazioni dei giorni scorsi hanno già svelato le intenzioni della giovane tronista, appena 18 anni, ma per chi se le fosse perse oggi pomeriggio potrà assistere al momento integrale.

Giorgio o Matteo, chi sceglierà? Due razzi agli antipodi: Giorgio più sicuro di sé. Spigliato, intraprendente; Matteo il contrario: taciturno e introverso. Ma capace in ogni caso di far capire a Sophie di essere molto attratto da lei. Sarà un sentimento corrisposto? La risposta oggi alle 14 e 45 su Canale 5.

Durante la puntata dovrebbero far capolino anche Davide e Chiara, coppia fresca di ‘sì’ e già innamorata persa. Come dimostra l’accoglienza che la famiglia del tronista ha riservato alla sua giovane fidanzata. Nei prossimi giorni verranno invece svelati i nuovi tronisti per la seconda parte della stagione.